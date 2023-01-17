Отец Костомарова рассказал о состоянии здоровья фигуриста

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Российский фигурист Роман Костомаров до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 17 января, рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров.

— Ничего (не изменилось — прим. «ВМ»). Ждем, все так же — в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся (на лучшее), — цитирует его канал «360».

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала «Вечерней Москве», что сообщений об отрицательной динамике в состоянии Костомарова не поступало. По ее словам, спортсмен до сих пор находится в отделении интенсивной терапии в одном из столичных медучреждений.

До этого сообщалось, что состояние Костомаров ухудшилось. В свою очередь супруга Костомарова Оксана Домнина сообщила, что ухудшений состояния у спортсмена нет, его состояние стабильно тяжелое.

13 января в СМИ появилась информация, что тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса. Уточняется, что легкие спортсмена могли быть слишком ослаблены на момент заболевания, поэтому ухудшение состояния произошло так быстро.

Врач-терапевт Людмила Лапа, комментируя в беседе с «ВМ» состояние фигуриста, заявила, что при наличии у человека прогрессирующей пневмонии, сепсиса и интоксикации организма шансы на выживание крайне малы. Несмотря на это, тактика лечения пациентов даже с такими тяжелыми формами течения пневмонии имеется.