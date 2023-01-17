Путин разрешил ряду компаний не учитывать голоса акционеров из «недружественных» стран

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд российских компаний, связанных с энергетической отраслью, машиностроением и торговлей, могут получить возможность до конца текущего года не учитывать голоса совладельцев из «недружественных» стран. Соответствующий документ был опубликован во вторник, 17 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что временные правила будут действовать для тех организаций, которые, кроме принадлежности к названным сферам, одновременно соответствуют еще ряду критериев. К примеру, если в отношении их российского совладельца были введены рестрикции или доля «недружественных» совладельцев не превышает 50 процентов.

Помимо этого, размер выручки организации за год, предшествующий решению, должен превышать 100 миллиардов рублей. В соответствии с подписанным главой государства документом, голоса «недружественных» совладельцев и выдвинутых ими в органы управления лиц не будут до конца 2023 года учитываться по итогам проводимых голосований, если такое решение примут другие совладельцы компании.

В октябре 2022 года Путин продлил действие специальных мер в области внешнеэкономической деятельности до 31 декабря 2023 года включительно. Соответствующий документ вступил в силу со дня его опубликования.