Доходы россиян и уровень ВВП: главные заявления Путина на совещании по экономическим вопросам

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Выступление глава государства начал со слов о том, что совместно с правительством и ЦБ будут подняты ключевые показатели и тенденции экономики страны и глобального рынка.

ВВП

Сначала российский лидер предложил обсудить ключевые показатели в экономике как в России, так и на глобальных рынках. Он отметил, что за прошлый год ВВП снился только на 2,1 процента, а в целом ожидается уменьшение на 2,5 процента.

При этом заметны темпы роста в агропромышленном и оборонно-промышленном комплексах. Ряд предприятий перешел на круглосуточный режим работы, что позволило им нарастить мощности.

Оплата труда

По словам Путина, в некоторых регионах РФ остается проблема с неполной занятостью и оплатой труда.

— Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда. Особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики, — сказал он.

Также он отметил, что инфляция прямо влияет на доходы, поэтому в нынешнем году нужно добиться ощутимого повышения доходов россиян.

Внешний рынок

Особое внимание стоит уделить проблемам в ряде отраслей, в первую очередь это касается производств, которые ориентированы на внешний рынок, подчеркнул лидер. Так, непростая ситуация сложилась в лесопромышленном комплексе, отметил Путин.

Данной проблеме он предложил посвятить отдельно совещание. Так, по итогам ноября прошлого года обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4 процента, а в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России.

Также он потребовал отказаться от экспорта круглого леса и добавил, что поставлять все нужно на внутренний рынок.

Добыча нефти и газа

Несмотря на санкции, добыча нефти в России увеличилась примерно на 2 процента за прошлый год и составила 535 миллионов тонн. При этом добыча газа в стране снизилась на 11,8 процента, а мировые цены на газ существенно выросли, что позволило увеличить платежи в бюджет.