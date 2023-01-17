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Дом на 377 квартир по реновации появится в Северном Измайлове

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 377 квартир по реновации появится в Северном Измайлове
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, улица Константина Федина, вл5 Карта всех событий

В районе Северное Измайлово до конца года введут в эксплуатацию новостройку на 377 квартир, построенную по программе реновации. Об этом во вторник, 17 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Это был первый дом в Москве, который расселили по реновации, а затем демонтировали по технологии «умного» сноса. Сейчас на его месте возводится надземная часть новостройки, — рассказал он.

В новостройке будет расположено 377 квартир, 72 из которых будут однокомнатными, 246 — двухкомнатными, а 59 — трехкомнатными. Первые этажи здания предусмотрены для открытия магазинов, кафе, салонов красоты, спортклубов или секций для детей.

Одна сторона дома разместится параллельно улице, вторая его часть сформирует закрытый двор. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят: оборудуют детскую площадку и места для отдыха, разобьют цветники, а также высадят кустарники и деревья, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Другой дом по реновации сдали в эксплуатацию в Даниловском районе. На фасадах новостройки установили короба для кондиционеров и застеклили балконы, в вестибюлях дома появились комнаты для консьержей и места для хранения колясок.

Строительство Жилье Москва Рафик Загрутдинов Район Северное Измайлово
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