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Двое злоумышленников украли телефон у москвича, указавшего им дорогу

Степан Жирнов
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Двое злоумышленников украли телефон у москвича, указавшего им дорогу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, 2-я Фрунзенская улица Карта всех событий

Двое злоумышленников украли у москвича телефон, пока он показывал одному из них дорогу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 17 января.

По ее словам, инцидент произошел на 2-й Фрунзенской улице. Один из злоумышленников попросил случайного прохожего указать ему дорогу. Пока отзывчивый москвич уточнял маршрут, к мужчинам подбежал напарник преступника и выхватил телефон из рук жертвы. После этого оба мужчины скрылись. Материальный ущерб составил 124 тысячи рублей. Житель столицы обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре полицейские задержали злоумышленников на 11-й Парковой улице. Ими оказались 21-летний и 25-летний гости столицы. По их словам, гаджет они уже сдали в скупку, а деньги потратили по собственному усмотрению.

Фигурантов заключили под стражу.

Другой телефонный грабитель действовал в Москве. Он напал на женщину на станции метро «Курская» и попробовал убежать от полиции в тоннель. Мужчина чуть не попал под поезд, но был задержан.

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