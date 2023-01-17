В Госдуме призвали запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами за госсчет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Актерам, получившим статус иноагента, стоит запретить сниматься в новых картинах, создаваемых за государственный счет. Об этом во вторник, 17 января, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко.

— Я считаю, не надо давать право этим артистам сниматься в новых картинах за бюджетный счет, но старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния, — сказала политик.

Она также добавила, что удалять сцены с такими артистами из фильмов не нужно. По мнению парламентария, над созданием кинокартины трудятся не только артисты, но и множество других людей из съемочной команды.

Артисту в фильме принадлежит «только его лицо», поэтому не следует ничего замазывать, цитирует Драпеко РИА Новости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи УК пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает ВСУ.

Он добавил, что существующих в стране мер реагирования на подобные заявления россиян в настоящее время недостаточно, так как покинувшие страну «негодяи» продолжают вести комфортную жизнедеятельность благодаря России и сдают в аренду свое жилье, находясь за рубежом.