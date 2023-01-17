Росгвардейцы спасли людей из горящего автобуса на западе Москвы
Сотрудники Росгвардии на западе столицы эвакуировали людей из загоревшегося автобуса и потушили пламя. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу во вторник, 17 января.
По данным ведомства, инцидент произошел на Рублевском шоссе. Следуя по пути патрулирования, экипаж Росгвардии заметил, что у следующего впереди автобуса загорелось заднее колесо.
Сотрудники вневедомственной охраны остановили транспортное средство и, эвакуировав водителя и пассажиров, потушили возгорание.
В результате инцидента никто не пострадал.
Еще девять человек были спасены сотрудниками МЧС из горящего дома на севере Москвы. Пожар произошел в доме № 18 в 3-м Новомихалковском проезде. В результате возгорания некоторые жители подъезда не могли покинуть помещение, однако сотрудники ведомства вовремя пришли на помощь гражданам.