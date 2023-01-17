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Пять новостроек по программе реновации строят и проектируют в ТиНАО

Лейла Алиева

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Пять новостроек по программе реновации строят и проектируют в ТиНАО
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты возводят и проектируют пять жилых домов по программе реновации на территории ТиНАО. Об этом во вторник, 17 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Один дом строится и четыре проектируется. Отделка в новостройках будет выполнена в соответствии со стандартами реновации, — рассказал он.

Первые этажи новостройки предусмотрены для вестибюлей, лифтов, комнат дежурного, кладовых и почтовых ящиков. Также там могут открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В 2022 году стройкомплекс Москвы завершил строительство более 800 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, темпы строительства и переселения продолжают расти. В данный момент сотрудники городского стройкомплекса работают над 123 проектами новостроек. Одновременно с жильем возводятся объекты социальной инфраструктуры, а в 2023–2025 годах планируется построить вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы.

Строительство Новая Москва Рафик Загрутдинов
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