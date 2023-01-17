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Российские Ту-160 выполнили 10-часовой полет над водами Северного Ледовитого океана

Евгений Жуков
Общество
Российские Ту-160 выполнили 10-часовой полет над водами Северного Ледовитого океана
Фото: Telegram / Минобороны России

Два стратегических сверхзвуковых ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Общая продолжительность полета составила более 10 часов. Подобные плановые вылеты совершаются на регулярной основе над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Видео: Telegram / Минобороны России

В Минобороны подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с установленным международным регламентом использования воздушного пространства, передает Telegram-канал ведомства.

До этого стало известно, что авиация России стала применять в ходе специальной военной операции модернизированные вертолеты Ка-52М, которые оснащены ракетами «Изделие 305». Эти вертолеты наносят удары бронетехнике Вооруженных сил Украины, а также по объектам и скоплениям живой силы противника.

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