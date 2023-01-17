МВФ назвал украинский конфликт одним из главных рисков для экономики

Фото: flickr/imfphoto

Проведение Россией специальной операции на Украине является одним из главных рисков для мировой экономики. Об этом во вторник, 17 января, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

— Пока она (спецоперация — прим. «ВМ») продолжается, она оказывает разрушительное воздействие на доверие потребителей, доверие бизнеса, — сказала она.

По словам Георгиевой, мировой экономике также угрожает кризисная инфляция стоимости жизни, вновь вызванная спецоперацией. Так, рост мировой экономики в 2023 году, по ее оценкам, замедлится примерно до 2,7 процента.

В сложившейся ситуации различным странам следует объединиться для достижения общего успеха, однако сейчас происходит обратное, цитирует Георгиеву РИА Новости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что благополучие ЕС строилось на дешевых российских энергетических ресурсах. В настоящее время наблюдается «закат Европы», подчеркнул он.

По мнению парламентария, ЕС сам себя наказал, когда установил потолок цен на газ и нефть из России. Отныне европейские страны будут покупать ресурсы по гораздо более высоким ценам, резюмировал политик.