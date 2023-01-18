Минобороны РФ опубликовало документы о прорыве блокады Ленинграда

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. (Операция«Искра») / Фото: Григорий Чертов/РИА Новости

Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, к югу от Ладожского озера в районе Рабочего поселка №5 батальон капитана Собакина сомкнулся с наступающим с противоположной стороны батальоном капитана Демидова. Это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда.

К юбилею памятного события на канале Минобороны РФ в Telegram были размещены документы о проведении стратегической операции «Искра» из фондов Центрального архива военного ведомства.

С 12 по 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» советские войска уничтожили более 13 тысяч гитлеровцев, разгромив несколько полков и дивизий противника. Порядка 1200 немецко-фашистских захватчиков были взяты в плен в ходе операции. Успешное завершение этой операции стало переломным моментом в битве за Ленинград.

На прошлой неделе в Институте российской истории РАН состоялась презентация книги «Сопротивление советских военнопленных в нацистских концентрационных лагерях и центрах уничтожения: история и память». Монография отвечает на вопросы, как и почему сопротивление оказалось возможным и в условиях жесткого лагерного контроля, насколько оно было распространено и как осуществлялось, а также дает более точное представление о природе нацистского террора.