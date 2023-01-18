Юрий Гальцев считает уместным свой юмор на фронте

Заслуженный артист Российской Федерации, телеведущий, пародист, певец Юрий Гальцев / Фото с официального сайта Московского государственного театра эстрады

Известный российский юморист Юрий Гальцев рассказал о комедии в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине. Комик уверен, что именно смех помогает отечественным солдатам поддерживать боевой дух.

Артист счел уместным юмор на фронте, поскольку он бывает разным. При этом Гальцев подчеркнул, что солдаты также периодически очень смешно шутят, что помогает им в сложные моменты.

В интервью для шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube юморист прокомментировал свои выступления в госпиталях перед участниками спецоперации. Он рассказал, что показывал раненым бойцам номера и пел со своей командой. Также Юрий Гальцев заявил о желании выступить однажды в зоне спецоперации в Донбассе и на Луганщине.

До этого сообщалось, что российский певец SHAMAN в рамках большого сольного тура по городам страны 14 и 15 января дал благотворительные концерты в Мариуполе и Луганске. В его репертуар вошли песни «Встанем», «Я русский» и гимн России в авторской аранжировке.