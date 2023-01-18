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Минюст предложил ввести мораторий на взыскание долгов с граждан новых регионов РФ

Егор Провоторов
Общество
Минюст предложил ввести мораторий на взыскание долгов с граждан новых регионов РФ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство юстиции России предложило до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание задолженностей перед банками и микрофинансовыми организациями для жителей новых регионов РФ.

Ведомство разработало соответствующие поправки в федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

В пояснительной записке к документу предлагается установить запрет на взыскание просроченной задолженности физлиц в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мораторий коснется задолженности перед профессиональными кредиторами. Запрет не будет распространяться на долги физлицам, долги по предпринимательским займам и по ЖКУ.

— До 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого подлежат урегулированию вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации, — пояснил РБК неназванный представитель Минюста.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с правительством обсудил вопросы социальной поддержки для граждан новых регионов страны.

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