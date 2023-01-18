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«Не застрахован никто»: названы наиболее распространенные симптомы онкологических заболеваний

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не застрахован никто»: названы наиболее распространенные симптомы онкологических заболеваний
Фото: depositphotos

Для онкологических заболеваний характерно длительное скрытое течение. Чтобы избежать развития опасных состояний, стоит обращаться к врачу даже при незначительных симптомах, которым не получается найти объяснение. Об этом «Вечерней Москве» рассказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербург» Екатерина Болотская.

По ее словам, онкологические заболевания встречаются не только у пожилых.

— Считается, что онкологические заболевания — удел пожилых людей, но это далеко не так. Опасность злокачественных опухолей состоит в неспецифичности симптомов или длительном их отсутствии. В своей практике я много раз встречалась с молодыми пациентами, которые в силу стереотипов не обращались вовремя к специалисту, что приводило к диагностике на поздних стадиях и ухудшению прогнозов, — предупредила собеседница «ВМ».

Чтобы вовремя заподозрить заболевание, стоит обращать внимание даже на неочевидные симптомы, посоветовала врач. Так, о развитии опасного состояния может свидетельствовать повышенная утомляемость при привычных нагрузках или нарушение питания: снижение аппетита; извращение вкуса; появление отвращения к определенным продуктам, чаще всего — к мясным блюдам (при раке желудка). Необъяснимая потеря веса (более 10 процентов за полгода), повышение температуры тела без видимой причины, анемия и боли — также повод насторожиться, уверена Болотская.

Местные симптомы являются проявлением нарушения работы пораженного органа, заметила врач.

— Например, нужно обратить внимание на нарушение работы кишечника: длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле — симптом рака легких; черный дегтеобразный стул — новообразования кишечника; кровотечения из влагалища — рака шейки матки и эндометрии, — перечислила эксперт.

От злокачественных новообразований не застрахован никто, подчеркнула врач. Однако можно снизить вероятность их возникновения, если регулярно проходить скрининговые процедуры и соблюдать принципы здорового образа жизни, исключая факторы риска. Многие заболевания можно предотвратить или выявить на ранней стадии, что повысит шансы на полное излечение, заключила Болотская.

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