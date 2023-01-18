Москвичам перечислили парки, в которых можно окунуться в прорубь на крещенские купания

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Места для крещенских купаний организуют на водоемах в девяти парках столицы 18 и 19 января.

Для горожан будут оборудованы майны, пункты обогрева и раздевалки.

Так, в парке «Сокольники» присоединиться к крещенским купаниями можно будет на Нижнем Майском пруду. В парке установят две купели площадью 3 на 1,2 метра.

В парке «Фили» купель появится в акватории Москвы-реки. Ориентиром для москвичей станет набережная рядом с поисково-спасательной станцией «Кунцево».

Также окунуться в воду на Крещение можно будет в парке «Северное Тушино». Там прорубь организуют на Химкинском водохранилище. Найти ее можно будет около пляжной зоны в центре парка.

С полным списком парков, где появятся места для крещенских купаний, можно ознакомиться на официальном портале мэра Москвы.

На этой неделе, в ночь с 18 на 19 января, православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из главных традиций праздника — погружение в прорубь с освященной водой. О том, где в столице буду организованы места для крещенских купаний в 2023 году, и о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».