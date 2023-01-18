Стартовала регистрация на соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города»

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Жители столицы с 19 января смогут зарегистрироваться на соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города», событие организовано московским центром «Патриот.Спорт». Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Городские соревнования по киберспорту, организованные московским центром «Патриот.Спорт», пользуются большой популярностью у жителей столицы. В феврале традиционно начинается «Зимний турнир большого города», — рассказал директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

По его мнению, подобные состязания объединяют детей и взрослых, а также помогают представителям разных поколений лучше взаимодействовать друг с другом. Регистрация на участие в событии будет проходить на сайте центра с 19 января до 10 февраля. Сам турнир пройдет с 13 февраля по 17 марта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о запуске образовательного проекта на базе Государственного музея спорта — «Мир спорта». Он создан для школьников и студентов колледжей столицы. В музее юные москвичи смогут посетить восемь выставочных залов, посвященных хоккею, фехтованию, футболу и другим видам спорта.