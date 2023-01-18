Заммэра Сергунина: Почти 13 тысяч концертов и выставок провели за год московские школы искусств

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Воспитанники столичных детских школ искусств в 2022 году приняли участие более чем в пяти тысячах конкурсов и фестивалей разного уровня. Об этом в среду, 18 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Даже для самых способных ребят нужно создать условия, чтобы они могли раскрыть свой талант. Москва поддерживает высокий стандарт обучения на протяжении десятилетий. Сегодня в столичных школах искусств преподают музыку, живопись, хореографию — всего больше 40 дисциплин, — сказала представитель мэрии.

Она также добавила, что за этот период ребята получили более 25 тысяч международных, всероссийских и региональных наград. Общее число столичных детских школ и колледжей искусств превышает 150.

1/3 Фото: Пресс-служба ГБУ Г. Москвы ДОП СКИ 2/3 Фото: Пресс-служба ДМШ имени Н.П. Ракова 3/3 Фото: Пресс-служба ГБУ Г. Москвы ДОП СКИ

В прошлом году в некоторых учреждениях были организованы новые направления, среди которых заявлены звукорежиссура, веб-дизайн, анимация и другие. Увидеть выступления ребят могут все желающие на городских мероприятиях.

К примеру, 1 июня 2022 года в парке «Зарядье» состоялся Большой фестиваль школ искусств, который посетили порядка 50 тысяч человек.

На протяжении всего года в Москве продолжалось развитие творческих школ в рамках масштабной программы мэра Москвы «Искусство — детям». Так, в 2022-м после модернизации открылось несколько учреждений, в частности, детская музыкальная школа № 4 и детская школа искусств имени Александра Алябьева.

До этого стало известно, что в Москве назвали лауреатов детского конкурса «Про мой район», который посвящен изучению истории и развитию творческого потенциала у ребят.

Конкурс включал в себя шесть направлений, среди которых рисунок, видеоролик, экскурсионный маршрут, комикс, фото и рассказ, кроссворд. Участники должны были представить свой район с помощью одного из предложенных форматов.