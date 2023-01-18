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Собянин обозначил сроки введения в эксплуатацию нового дублера Боровского шоссе на западе ТиНАО

Араз Салехов
Город
Собянин обозначил сроки введения в эксплуатацию нового дублера Боровского шоссе на западе ТиНАО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Боровское шоссе Карта всех событий

В 2023 году на западе ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию новый дублер Боровского шоссе. Об этом в среду, 18 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Дорога протянется от участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и примкнет к трассе Московский — Рассказовка. Она разгрузит крупную магистраль, а также соединит поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино, — отметил он.

Глава города уточнил, что протяженность дороги составит 1,6 километра. Новый дублер будет двухполосным, с тротуаром и освещением, он будет находиться в районе жилищного комплекса «Рассказовка». Также мэр в своем Telegram-канале напомнил, что в ТиНАО к концу 2025 года планируют ввести еще более 90 километров дорог.

До этого глава города сообщил, что в поселке Коммунарка открылся путепровод на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро. В ближайшие годы магистраль соединят с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе.

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