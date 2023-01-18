VK запустил образовательную программу в сфере технологий для школьников и студентов

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VK подготовил образовательную программу «IT-дайвинг» по перспективным специальностям в сфере технологий для учеников старших классов и студентов младших курсов вузов.

Присоединиться к программе можно через специальное мини-приложение «ВКонтакте». Участники смогут выбрать среди таких направлений, как Android- или фронтенд-разработка, UX-исследования, комьюнити-менеджмент, тестирование, информационная безопасность.

— «IT-дайвинг» пройдет с 10 февраля по 28 февраля. Ребята смогут познакомиться с различными профессиями в IT и узнать, как работают технологические проекты изнутри. На следующем этапе каждый участник выберет направление, которое ему ближе всего, получит кейс по этому направлению и возможность обсудить его с экспертом компании, — говорится в сообщении.

Ученикам, которые успешно пройдут программу, вручат сертификаты от VK, а лучших пригласят на закрытое мероприятие для финалистов в штаб-квартире компании в Москве.

10 января VK и АНО «Цифровая экономика» запустили новый сезон просветительского проекта «Цифровой ликбез», в рамках которого школьники узнают о безопасном поведении в интернете.