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Пассажиропоток автовокзалов Москвы вырос на 29 процентов в новогодние праздники

Араз Салехов
Город
Пассажиропоток автовокзалов Москвы вырос на 29 процентов в новогодние праздники
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На столичных автовокзалах увеличился пассажиропоток на 29 процентов в период новогодних каникул по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В 2023 году в новогодние праздники пассажиропоток автовокзалов Москвы увеличился на 29 процентов по сравнению с прошлым годом. В 2023 году столичными автовокзалами воспользовались более 80 тысяч человек, а в 2022 году эта цифра составляла 64 тысячи пассажиров, — говорится в сообщении.

Наиболее популярным направлением из года в год остается Новомосковск. Еще в 2023 году были популярны такие направления, как Воронеж и Киржач, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что в прошлом году пассажиры городского транспорта привязали почти 619 тысяч карт «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы». Благодаря привязке карты пассажиры смогут отслеживать баланс «Тройки», настроить автоматическое пополнение, а также следить за проводимыми операциями по проездному.

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