Какие блюда готовят на Крещение

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Среди важных традиций православного праздника Крещение Господне — посещение храма, омовение в проруби и застолье, состоящее из особенных блюд. Причем угощение на ужины 18 и 19 января должны отличаться. Главные блюда праздничного ужина в Сочельник и Богоявление — в материале «Вечерней Москвы».

Какие блюда готовят 18 января

Дату 18 января в народе прозвали «голодной кутьей». Название объясняется тем, что в Крещенский сочельник целый день запрещается есть что-либо: нужно только молиться и пить воду. Садиться ужинать разрешается лишь после того, как на небе взойдет первая звезда. Причем трапеза должна быть полностью постной. На стол обычно подают традиционные блюда русской кухни, которые исключают мясо.

Кутья

Кутья — исконно славянское блюдо, символизирует почитание культа предков. Это каша из пшеницы, ячменя или риса с добавлением сухофруктов, меда, орехов и мака. Существует множество рецептов ее приготовления, однако она всегда готовится без масла.

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Узвар

Ароматный и полезный компот варят из смеси сухофруктов и добавляют в него для сладости мед. Узвар получит яркий цвет, если дополнительно использовать шиповник.

Борщ без мяса

Суп готовится на овощном бульоне, который могут дополнить грибы или бобовые. Иногда изюминкой борща становятся «ушки» из теста с грибной начинкой.

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Вареники

Распространенное блюдо в Крещение — вареники с начинкой-сюрпризом. В этом случае лакомство выступает еще и как способ предсказания. Разные неожиданные начинки имеют свое значение. Например, вареник с ягодами — к сладкой жизни, с капустой — к деньгам, с солью — к слезам. Что попадется участнику застолья, то ему и ждать в новом году.

Голубцы

Постные голубцы с начинкой из риса и овощей, также допускается начинка из рыбы.

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Выпечка

Приветствуется всевозможная выпечка. Праздничный стол украсят русские пироги с капустой, грибами, ягодами и яблоками.

Рыбные блюда

Не запрещена рыба в любом виде. Она будет хороша как основное блюдо или начинка.

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Что готовят 19 января

После наступления Крещения все гастрономические запреты больше не актуальны. Можно есть все что угодно, главное — не переедать. Важно, чтобы на столе было особенное количество блюд: 7, 9 или 12. Среди обязательных — кутья и узвар.

Завтрак должен начинаться со святой воды с особенным печеньем в виде крестов. Если выпечка удалась — ждать счастья, крестцы подгорели или потрескались — беды. Даже неудавшиеся печенья запрещается выкидывать: их нужно до крошки скармливать птицам или животным.

Главное блюдо — обжаренный до румяной корочки поросенок. Его вручную разделывает хозяин дома и раздает аппетитные кусочки участникам застолья.