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Приметы и советы

Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты аккаунтов в мессенджерах

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты аккаунтов в мессенджерах
Фото: depositphotos

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, как защитить личные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

Он отметил, что мошенники пользуются разными уловками: делают рекламные, завлекающие рассылки. Пользователи получают предложение перейти по ссылке, чтобы получить определенный бонус. При этом происходит кража информации для входа в аккаунт. Поэтому переходить по сомнительным ссылкам не стоит.

— Главное помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Самый эффективный метод защиты аккаунта — включенная двухфакторная аутентификация в самом мессенджере. Если кто-то пытается получить доступ к вашему аккаунту, то, помимо пароля и логина, ему будет нужно ввести код, который приходит в СМС на мобильный телефон, — пояснил эксперт в комментарии ресурсу «МИР 24».

Кроме того, эксперт рекомендует оставлять в Сети как можно меньше личных данных и не сохранять данные банковских карт, особенно на непроверенных сайтах.

Ранее специалист в области кибербезопасности Алексей Сизов предупредил, что некоторые компьютерные вирусы могут нанести вред, даже если на устройстве установлен антивирус. Это относится к «молодым» вирусам, выявить их гораздо сложнее, передает ФАН.

Одним из самых популярных видов дистанционного мошенничества в столице является обман пользователей с помощью сайтов-двойников популярных торговых интернет-площадок. О том, как не стать жертвой мошенников, рассказал заместитель начальника 8-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Виталий Кравцов на пресс-конференции, которая проходила в редакции «Вечерней Москвы».

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