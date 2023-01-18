Эксперт по кибербезопасности назвал способы защиты аккаунтов в мессенджерах

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Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, как защитить личные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах.

Он отметил, что мошенники пользуются разными уловками: делают рекламные, завлекающие рассылки. Пользователи получают предложение перейти по ссылке, чтобы получить определенный бонус. При этом происходит кража информации для входа в аккаунт. Поэтому переходить по сомнительным ссылкам не стоит.

— Главное помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Самый эффективный метод защиты аккаунта — включенная двухфакторная аутентификация в самом мессенджере. Если кто-то пытается получить доступ к вашему аккаунту, то, помимо пароля и логина, ему будет нужно ввести код, который приходит в СМС на мобильный телефон, — пояснил эксперт в комментарии ресурсу «МИР 24».

Кроме того, эксперт рекомендует оставлять в Сети как можно меньше личных данных и не сохранять данные банковских карт, особенно на непроверенных сайтах.

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