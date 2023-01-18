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В российских вузах планируют создать экоклубы

Ирина Игнатенко
Общество
В российских вузах планируют создать экоклубы
Фото: Unsplash

Российский экологический оператор до конца текущего года планирует создать постоянно работающую сеть из 30 экоклубов в вузах 30 регионов России. Далее проект будет расширен и масштабирован и на всю страну.

— Мы наблюдаем у молодых людей рост запроса не только на волонтерство и повышение грамотности, но и на профориентацию. Поэтому мы решили запустить проект со студенческими экологическими клубами, — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что в рамках деятельности студенческих экоклубов будет организована ярмарка вакансий от профильных крупных игроков отрасли

Кроме того, экологические клубы продолжат вести эковолонтерскую и просветительскую деятельность, внедрять раздельный сбор мусора в учреждениях образования, проводить экскурсии на объекты по переработке. Это позволит участникам клубов вживую познакомиться с реальной инфраструктурой отрасли обращения с отходами.

Также члены экологических клубов смогут стать участниками профильных молодежных форумов, передает «360».

До этого в РЭО сообщили, что всего восемьдесят предприятий по переработке шин действуют в России, их мощности позволяют переработать всего треть образующихся отходов автомобильных покрышек.

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