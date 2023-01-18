МАГАТЭ объявило о начале работы миссии на Чернобыльской АЭС

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступила к работе на Чернобыльской АЭС. Об этом в среду, 18 января, заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

— Сегодня я запустил (работу — прим. «ВМ») миссии поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле, — написал он в Twitter.

Руководитель агентства добавил, что МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие на территории Украины. Профильные специалисты агентства останутся на всех украинских АЭС для оказания помощи в области ядерной безопасности и защиты, резюмировал Гросси.

12 января стало известно, что МАГАТЭ планирует в ходе визита Гросси на Украину разместить своих инспекторов на всех атомных электростанциях республики.

До этого Гросси заявил, что посетит Украину, после чего хочет приехать в Россию. Он также добавил, что рассчитывает встретиться с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что при необходимости президент России Владимир Путин пообщается с Гросси, однако пока таких встреч в графике нет.