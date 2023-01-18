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МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета в Броварах

Евгений Жуков
В мире
МВД Украины опубликовало список погибших при крушении вертолета в Броварах
Фото: EPA

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины обнародовала список погибших при крушении вертолета в Броварах сотрудников ведомства и экипажа судна.

Среди жертв названы глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Также при крушении вертолета погибли замруководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк и начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко.

Среди погибших в аварии, помимо этого, названы ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий, командир вертолета Александр Василенко, пилот Константин Коваленко, а также бортовой механик, фамилия которого не указана. Министерство выразило коллективные соболезнования всем родным и близким погибших, передает РИА Новости.

Глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли 18 января при крушении вертолета в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры воздушное судно загорелось.

Факт крушения подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его данным, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.

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