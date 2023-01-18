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Приметы и советы

Тонувшую в ледяной воде собаку спасли на Москве-реке

Евгений Белоусов
Происшествия
Тонувшую в ледяной воде собаку спасли на Москве-реке
Фото: Telegram / ЧСтные новости Москвы
Москва, Фрунзенская набережная, 34 Карта всех событий

Столичные спасатели сумели помочь тонувшей в Москве-реке собаке. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Вечером хозяева с собакой по кличке Альф гуляли по Фрунзенской набережной. Пес внезапно спрыгнул в ледяную воду и уже не смог выбраться самостоятельно. Хозяева Альфа сразу же вызвали спасателей.

Сотрудник дежурной смены, прибывшей на место происшествия, в гидрокостюме спустился в воду, добрался до Альфа и поднял его на борт аэролодки. Пса отвезли на поисково-спасательную станцию и отогрели, а после передали хозяевам, говорится в Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

До этого спасатели вытащили упавшую в воду собаку на юго-востоке Москвы. Вероятно, она упала с отвесного берега и уже не смогла самостоятельно выбраться.

При помощи ловчей петли мужчины подняли животное на борт катера и передали в один из городских приютов для бездомных собак.

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