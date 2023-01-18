В США оценили вероятность участия Белоруссии в СВО на Украине

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Руководство США не видит свидетельств намерений Белоруссии присоединиться к специальной операции России на Украине. Об этом в среду, 19 января, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Так, в Белом доме не видят признаков того, что Белоруссия планирует или проводит организационную подготовку с целью физически войти на территорию Украины для оказания помощи подразделениям России.

При этом Кирби добавил, что США встревожены совместными учениями России и Белоруссии. Он уточнил, что Вашингтон разделяет опасения Варшавы по поводу продолжающихся тесных отношений между Россией и Белоруссией в военном плане.

Однако Белому дому трудно сказать, являются ли учения возможностью «поиграть мускулами» или подготовкой к конкретным действиям, цитирует Кирби ТАСС.

До этого стало известно, что в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. В процессе маневров войска отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование неба вдоль границы государства и авиаподдержку группировок армии.