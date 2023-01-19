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Приметы и советы

Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии

Лейла Алиева
Общество
Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии
Фото: 5of7 / CC BY-SA 2.0

Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах в американском штате Калифорния. Об этом сообщает телеканал KABC со ссылкой на местные власти.

Актер пропал вместе с еще одним туристом в горах на юге штата. Семья Сэндса сообщила о его исчезновении еще в пятницу, 13 января. В настоящее время поиски продолжаются.

На днях пропал актер и блогер Артем Бординов (Тяпа). По словам его супруги, он ушел из дома еще 9 января, после чего о его местоположении ничего не было известно. Жена блогера обратилась в полицию. Предполагалось, что из дома он мог отправиться на работу, принять там запрещенные препараты и уйти в неизвестном направлении. Позже стало известно, что его нашли живым.

В октябре прошлого года стало известно, что певец Константин Легостаев без вести пропал после купания в море в Сочи. По предварительной информации, 46-летний артист зашел в воду, но обратно на сушу так и не вышел. Следственный комитет организовал проверку по данному факту. Позже местные жители увидели артиста на улице и сообщили об этом в правоохранительные органы.

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