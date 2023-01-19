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Приметы и советы

Домашняя терапия: почему важно вести дневники и кому это особенно полезно

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему ведение дневника полезно
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Мировые специалисты рекомендуют всем людям вести личные дневники, так как они помогают решить многие внутренние проблемы. Кому особенно полезно записывать свои мысли и чувства, а также как это правильно делать — в материале «Вечерней Москвы».

Почему важно вести дневники

По словам психолога Натальи Наумовой, ведение дневников помогает справиться со стрессом, уменьшить тревожность и по-другому посмотреть на произошедшие события спустя время.

Кроме того, дневники могут улучшить качество жизни людей, у которых нет близких друзей или желания делиться своими мыслями и эмоциями с окружающими.

— Ведение дневников нужно, чтобы структурировать свою жизнь, понять происходящие события, выговориться и выплеснуть эмоции, которые накопились у человека в течение дня или какого-то периода. Часто бывает, что у человека нет друзей, которым можно доверять или потом оправдываться за свои слабости, — отметила Наумова.

В дневнике можно выговориться, потом перечитать, посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть новые грани ситуации. Это носит психотерапевтический характер, уверена специалист.

Кому особенно полезно

Собеседница «ВМ» отметила, что ведение дневников полезно людям со многими расстройствами психики:

  • с депрессией,
  • тревожностью
  • и тем, кто страдает мнительностью.

— Также я советую вести дневники после утраты близких. Выпуская свою боль на лист бумаги, человеку будет легче пережить горе. А через какое-то время можно порвать или помять записки, чтобы освободиться от негативных эмоций, — порекомендовала Наумова.

Как правильно вести дневники

Психолог считает, что человек может вести дневник в любом удобном для него формате. Варианты могут быть любые: напечатать, написать от руки или записать голосовые сообщения.

— Формат может быть любой, который удобен человеку. Самое важное — это делать записи быстро, чтобы успевать за потоком своих мыслей. Например, молодежь часто надиктовывает записи на диктофон, чтобы послушать и удалить, — отметила Наумова.

Кроме того, специалист рассказала, зачем нужно вести списки благодарностей.

— Некоторым людям нужно вести списки благодарностей, а другим достаточно проговорить это в уме. Однако лучше не забывать благодарить коллег, друзей и родителей каждый раз, когда они делают для вас что-то приятное. Это поможет выстраивать с людьми доверительные отношения намного действеннее, чем списки, — заключила психолог.

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