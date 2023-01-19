Тела двух мужчин обнаружили в номере отеля на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Ярославское шоссе Карта всех событий

На северо-востоке столицы в номере отеля были обнаружены тела двоих молодых мужчин. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

По предварительным данным, сама находка произошла накануне в отеле на Ярославском шоссе. Администратор заведения зашла в номер и увидела тела бездыханные тела двоих постояльцев, после чего вызвала полицию.

В результате осмотра специалисты не выявили признаков насильственной смерти. По предварительным данным, 21 и 22-летние мужчины скончались около двух дней назад. Точную причину гибели установят судебно-медицинские эксперты.

По данным РЕН ТВ, сосед погибших по комнате сообщил, что молодые люди работали на стройке, однако затем одного из них уволили.

Другая похожая история произошла в Подмосковье. В квартире жилого дома в Наро-Фоминском городском округе обнаружили тела 15-летнего подростка и его матери. По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом.