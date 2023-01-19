«Ни одному из убогих не приходит в голову»: Медведев заявил об неизбежности победы России

Фото: Администрация президента РФ

Ядерные державы никогда не проигрывали крупные конфликты, от которых зависела их судьба, данный факт должен понимать каждый человек. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 19 января.

— И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, — сказал он.

Данное заявление сделано в ответ на слова политиков Запада, прозвучавших на Всемирном экономическом форуме в Давосе. На мероприятии они неоднократно говорили о роли поражения России в достижении мира.

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что подобные факты о ядерных державах должны быть понятны каждому человеку, в том числе и западным политикам, которые «сохранили хоть какие-то следы интеллекта».

До этого Дмитрий Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной. По его словам, для этого Киеву необходимо признать новые территории России.