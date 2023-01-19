Назван средний чек за смартфон в России

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Россияне на сегодняшний день в среднем тратят на покупку смартфонов около 20 тысяч рублей. Об этом рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По словам эксперта, в России после нескольких лет, когда удавалось продавать порядка 30–31 миллионов смартфонов за год, в этом году данная цифра упала до 26 миллионов. Ассортимент продаваемых моделей существенно снизился.

Большую часть в настоящее время занимают китайские бренды, причем в их числе есть и новые, которых не было в России до этого года.

— Средний чек за смартфон в этом году составил порядка 22 тысяч рублей. Лидирующими производителями являются Xiaomi, Realme и другие китайские компании, — отметил он в комментарии НСН.

Ранее стало известно, что руководство Apple решило снизить свою технологическую зависимость от Samsung и LG в сфере производства экранов для смартфонов. В Apple планируют наладить производство собственных экранов к 2024 году, передает Nation news.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. Что происходит на российском рынке телефонов и как его выбрать в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».