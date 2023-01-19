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Режиссер Николай Досталь скончался в возрасте 76 лет

Александр Афонин
Общество
Режиссер Николай Досталь скончался в возрасте 76 лет
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Об этом сообщили в руководстве Союза кинематографистов РФ в четверг, 19 января.

— Николай Николаевич скончался в среду в 18:10 (по московскому времени), об этом нам сообщил его брат, — цитирует сообщение ТАСС.

Причины смерти режиссера не уточняются. На данный момент решается вопрос о месте и дате прощания.

Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в Москве. Он рос в семье кинорежиссера Николая Досталя и являлся пасынком Натальи Андросовой — праправнучки Николая I. В 1970 году будущий режиссер окончил факультет журналистики МГУ, а через два года — Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

За свою карьеру Досталь попробовал себя как актер, сценарист и режиссер. Он известен такими картинами, как «Монах и бес», «Облако-рай», «Коля — Перекати поле» и «Завещание Ленина».

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