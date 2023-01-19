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Губернатор Подмосковья поручил восстановить права обманутых дольщиков до конца 2023 года

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Подмосковья поручил восстановить права обманутых дольщиков до конца 2023 года
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Московская область перевыполнила план по выдаче ключей и компенсаций обманутым дольщикам в прошлом году, а в 2023-м намерена полностью закрыть этот вопрос. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

За прошлый год ключи от жилья или компенсацию получили 16,4 тысячи дольщиков. Это на 1,7 тысячи больше, чем было запланировано.

— Вы знаете, что есть поручение президента, и наша задача — максимально завершить все мероприятия в 2023 году, — уточнил Воробьев.

На сегодняшний день в Московской области осталось 16,3 тысячи дольщиков, передает канал 360.

Ранее председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту затянувшегося строительства жилого комплекса «Радужный» во Всеволожске. Решение принято в связи с обращениями участников долевого строительства, сообщает издание «Невские новости».

На сегодняшний день в дорожную карту столицы включены 24 объекта, которые будут построены для обманутых дольщиков. Об этом 22 декабря сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Подмосковье Андрей Воробьев Дольщики
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