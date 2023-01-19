Экскурсия о развитии системы навигации пройдет в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

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В Музее городского хозяйства Москвы 21 и 22 января состоятся экскурсии, посвященные истории развития системы пешеходной навигации столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 19 января.

— Единая система навигации создается в Москве с 2014 года. Современные домовые и городские указатели выполняются в единой стилистике: синие таблички с белыми буквами хорошо считываются и органично встраиваются в архитектурное пространство улиц, не создавая визуального шума, — говорится в сообщении.

В процессе мероприятия гости музея узнают, где расположились первые домовые указатели, что повлияло на развитие уличной навигации, как доставлялась корреспонденция в XVIII-XIX веках и так далее. Начало экскурсий запланировано на 15:00, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого в столичном Музее городского хозяйства состоялась экскурсия «Мифы и легенды подземной Москвы». Гостям рассказали о системе подземных коммуникаций города и том, как устроены коммуникационные коллекторы и многое другое.