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Почти 200 тысяч россиян оформили «Пушкинскую карту» в 2023 году

Александр Афонин
Общество
Почти 200 тысяч россиян оформили «Пушкинскую карту» в 2023 году
Фото: Культура.РФ

За первые две недели этого года почти 200 тысяч россиян стали участниками программы «Пушкинская карта». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России в четверг, 19 января.

— Почти 200 тысяч молодых людей зарегистрировались в программе «Пушкинская карта» за первые две недели января. Новый год — новые спектакли, фильмы и выставки по «Пушкинской карте». Только на начало 2023 года более 30 тысяч мероприятий можно посетить с помощью «Пушки» по всей стране, — говорится в сообщении.

Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что с начала года в рамках программы было приобретено 2,4 миллиона билетов в кинотеатры. Из них 1,669 миллиона пришлось на фильм «Чебурашка», передает официальный Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что за время проведения акции «Почта Деда Мороза» жители столицы отправили более 98 тысяч писем в Московскую усадьбу волшебника. Участники акции, которые успели отправить письмо в срок и дать обратный адрес, получат ответное сообщение до конца зимы.

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