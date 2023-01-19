Более 70 тысяч москвичей нарушили правила перевозки детей в 2022 году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

За 2022 год в столице зафиксировано более 70 тысяч нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в четверг, 19 января.

При этом ведомство напомнило о важности перемещения детей в салоне машины в специальных креслах, ведь в случае аварии они могут предотвратить тяжелые последствия.

Также ГИБДД напомнила москвичам, что, согласно статье «Нарушение правил перевозки людей» КоАП РФ, за неправильную транспортировку ребенка в салоне автомобиля предусмотрен штраф: для физических лиц в размере 3 тысячи, для должностных — 25 тысяч, для юридических — 100 000 рублей.

Ранее пресс-служба Госавтоинспекции сообщила, что за 2022 год в столице были оштрафованы 18 тысяч водителей с иностранными номерами на машинах.