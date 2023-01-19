Погиб юный актер Арсен Суховский

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Актер Арсен Суховский внезапно скончался. Об этом в четверг, 19 января, рассказала артистка Екатерина Соломатина.

— Арсен… Мальчик… Мой хороший… Больно, очень больно. Светлая тебе память, — поделилась знаменитость.

Отмечается, что после того, как Арсена оставили биологические родители, его воспитанием занялась генеральный продюсер кинокомпании «Medvedfilm production» Юлианна Медведева.

— Утешает только то, что ты с Господом! Наш мальчик, наш Сенька! Завтра для нас будет очень тяжелый день… Проводим тебя навсегда от нас, — сообщила приемная мама Арсена.

По ее словам, она всегда старалась уберечь мальчика, одаривала его любовью сильнее всех остальных.

Начинающий актер активно вел свои социальные сети, где часто с теплотой рассказывал о матери. В одной из публикаций, юноша вспоминал, как в детские годы, будучи в детдоме, мечтал о родителях, передает портал Starhit.

— В будний день, заходит молодая женщина. Она на меня так мило посмотрела и ушла куда-то. Через несколько минут она заходит в зал, где сидели все дети, и пошла ко мне. Взяла меня за руку и сказала: «Пойдем». И улыбнулась, — говорится в посте Арсена.

В 2021 году юноша сыграл в фильме «Недетский дом» вместе актером Иваном Охлобыстиным.