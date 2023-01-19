Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Редкого воробьиного сыча заметили в заказнике «Зеленоградский»

Евгений Жуков
Город
Редкого воробьиного сыча заметили в заказнике «Зеленоградский»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Зеленоград, Зеленоградский лесопарк Карта всех событий

В комплексном заказнике «Зеленоградский» был замечен воробьиный сыч, занесенный в Красную книгу столицы. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что благодаря своей окраске эта хищная птица прекрасно маскируется, поэтому среди ветвей ее практически невозможно заметить. Сычи немного крупнее воробья — длина их тела может достигать до 19 сантиметров, а вес — до 75 граммов. По словам специалистов, самки этих пернатых несколько больше самцов.

Эти птицы «одеты» в буроватое оперение с белыми горошинками и бурыми полосами на брюшке.

В брачный сезон, который начинается обычно в конце зимы, самцы привлекают самок своеобразным пением. У молодых птиц процесс знакомства сопровождается демонстрацией самцом мест для гнездовья.

В основном питаются сычи грызунами, но могут закусить и мелкими воробьиными птицами. В холодное время года птицы делают запасы, пряча добычу в дуплах. Зимой сыч посещает и кормушки, где охотится на собравшихся там мелких птиц, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

11 января сообщалось, что в ряде столичных районов были обнаружены свиристели, лежащие на земле без сознания. Причиной этому может быть переохлаждение, полученное при поедании обледенелых ягод рябины.

Природа Птицы Красная книга
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Все мнения
О проекте