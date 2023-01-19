Редкого воробьиного сыча заметили в заказнике «Зеленоградский»

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, Зеленоград, Зеленоградский лесопарк Карта всех событий

В комплексном заказнике «Зеленоградский» был замечен воробьиный сыч, занесенный в Красную книгу столицы. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что благодаря своей окраске эта хищная птица прекрасно маскируется, поэтому среди ветвей ее практически невозможно заметить. Сычи немного крупнее воробья — длина их тела может достигать до 19 сантиметров, а вес — до 75 граммов. По словам специалистов, самки этих пернатых несколько больше самцов.

Эти птицы «одеты» в буроватое оперение с белыми горошинками и бурыми полосами на брюшке.

В брачный сезон, который начинается обычно в конце зимы, самцы привлекают самок своеобразным пением. У молодых птиц процесс знакомства сопровождается демонстрацией самцом мест для гнездовья.

В основном питаются сычи грызунами, но могут закусить и мелкими воробьиными птицами. В холодное время года птицы делают запасы, пряча добычу в дуплах. Зимой сыч посещает и кормушки, где охотится на собравшихся там мелких птиц, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

11 января сообщалось, что в ряде столичных районов были обнаружены свиристели, лежащие на земле без сознания. Причиной этому может быть переохлаждение, полученное при поедании обледенелых ягод рябины.