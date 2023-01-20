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Народный календарь. Как сохранить счастье в доме 23 января

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как сохранить счастье в доме 23 января
Фото: depositphotos

23 января Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского.

Так, в этот день из дома нельзя выносить мусор и золу, так как можно «вынести» свое счастье. Также в народе верили, что крошки хлеба во время нарезания нужно класть в рот, чтобы быть здоровым. Тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть. При этом, чтобы быть счастливым и здоровым на протяжении всего года, 23 января следует приготовить и отведать мясные блюда.

Приметы погоды:

Иней на скирдах и стогах — лето будет дождливым и холодным.

Ясная погода — жарким.

Сухой снег идет — засушливым, мокрый — дождливым.

Ветер с юга — к частым грозам.

Иней на весь день «остается» — к ненастному лету, рожь начнет цвести под самый дождь.

Именины отмечают: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

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