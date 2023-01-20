Народный календарь. Как сохранить счастье в доме 23 января
23 января Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского.
Так, в этот день из дома нельзя выносить мусор и золу, так как можно «вынести» свое счастье. Также в народе верили, что крошки хлеба во время нарезания нужно класть в рот, чтобы быть здоровым. Тот, кто крошки со стола выбросит в ведро, будет часто болеть. При этом, чтобы быть счастливым и здоровым на протяжении всего года, 23 января следует приготовить и отведать мясные блюда.
Приметы погоды:
Иней на скирдах и стогах — лето будет дождливым и холодным.
Ясная погода — жарким.
Сухой снег идет — засушливым, мокрый — дождливым.
Ветер с юга — к частым грозам.
Иней на весь день «остается» — к ненастному лету, рожь начнет цвести под самый дождь.
Именины отмечают: Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.