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Собянин рассказал о реализации проектов комплексного развития бывших промзон

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о реализации проектов комплексного развития бывших промзон
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта комплексного развития территорий в столице появится в общей сложности 87 тысяч новых рабочих мест и современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров. Об этом в пятницу, 20 января, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на стадии строительства находится 25 проектов, общая площадь которых составляет свыше 366 гектар. Первый договор по реорганизации промзоны «Октябрьское Поле» был заключен в 2020 году.

— Проект в Щукино активно реализуется. Введен в эксплуатацию жилой дом со встроенной поликлиникой на 150 посещений в смену. В общей сложности предусмотрено строительство почти 185 тысяч квадратных метров недвижимости, из них 161,7 тысячи квадратных метров — жилье, — рассказал Собянин.

Кроме того, в Зюзине появится современный микрорайон в рамках программы реновации, детский сад, а также помещения общественного назначения, которые позволят создать дополнительные рабочие места, написал мэр в своем блоге.

В столичном районе Лефортово также пройдет реорганизация двух земельных участков в рамках программы комплексного развития территорий. В реализацию проектов будет вложено 11,5 миллиарда рублей.

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