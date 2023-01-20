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Бывшую участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко задержали за кражу дорогой гитары

Степан Жирнов
Происшествия
Бывшую участницу шоу «Пацанки» Диану Янголенко задержали за кражу дорогой гитары
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

Жительница Норильска украла электрогитару с вечеринки своего знакомого, чтобы впечатлить своего возлюбленного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю в пятницу, 20 января.

По данным ведомства, инцидент произошел после вечеринки в районе Кайеркан в Норильске, которую организовывал 19-летний местный житель. После того, как друзья молодого человека, с которым он всю ночь распивал спиртные напитки, покинули квартиру, парень заметил, что у него пропала дорогая электрогитара. Ущерб составил 60 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию.

В ходе проверки полицейские выяснили, что инструмент выкрала 20-летняя знакомая потерпевшего. После она подарила краденную гитару молодому человеку, который ей нравился.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Примечательно, что в СМИ появилась информация, что подозреваемой по делу проходит бывшая участница популярного шоу «Пацанки» Диана Янголенко.

В настоящий момент украденную гитару вернули вернули владельцу.

Другая кража произошла в столичном метро. Молодой человек отобрал у пассажирки мобильный телефон и убежал в тоннель, где чуть не погиб.

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