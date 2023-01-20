Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пользователи призвали бойкотировать новую игру по миру Гарри Поттера

Лейла Алиева
Общество
Пользователи призвали бойкотировать новую игру по миру Гарри Поттера
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

В Сети призвали бойкотировать новую игру Hogwarts Legacy по фильмам о Гарри Поттере.

«Покупая эту игру, вы напрямую поддерживаете открытого трансфоба», — пишут некоторые пользователи.

В свою очередь разработчики заявили, что Джоан Роулинг не имеет отношения к созданию игры. Однако она будет получать доход от продаж в качестве создателя волшебного мира.

Писательница не прокомментировала ситуацию, так как скандал может снизить продажи и оценку игры в онлайн-магазинах. Несмотря на это, фанаты Гарри Поттера в восторге от игры и отмечают, что в ней присутствует атмосфера волшебства, как в книгах, пишут «Известия».

Негативная реакция в Сети была вызвана резким высказыванием Роулинг о трансгендерах три года назад. При этом мать «поттерианы» не раз обвиняли в дискриминации секс-меньшинств и отказывали ей в сотрудничестве после твитов в соцсетях. «Вечерняя Москва» разбиралась, за что создательницу волшебного мира Гарри Поттера резко разлюбили фанаты.

Гарри Поттер Игры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте