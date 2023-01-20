Собянин: Шесть пунктов проката спортинвентаря откроется в Москве до конца года
Современный центр проката спортинвентаря появился в столичном Битцевском парке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 20 января.
— Отдыхающие могут арендовать лыжи или тюбинг. Летом здесь будут велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы и лыжи-роллеры. Десять подобных современных прокатов спортинвентаря с раздевалками и душевыми заработали и в других районах Москвы, — рассказал он.
До конца года планируется открыть еще шесть таких центров. На их базе организованы различные спортивные секции, где будут проходить соревнования.
С открытием центра проката в Битцевском лесу завершился проект его реабилитации, написал мэр в своем Telegram-канале.
Москвичи выберут лучшие катки и лыжные трассы столицы в новом голосовании проекта «Активный гражданин». Так, на голосование выставят 21 лыжную трассу, в частности, лыжные трассы на территории памятника природы «Серебряный Бор», парков «Сокольники», «Фили», «Останкино», в парке Олимпийской деревни, Парке Горького и многие другие.