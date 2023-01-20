Собянин: Шесть пунктов проката спортинвентаря откроется в Москве до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

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Современный центр проката спортинвентаря появился в столичном Битцевском парке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 20 января.

— Отдыхающие могут арендовать лыжи или тюбинг. Летом здесь будут велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы и лыжи-роллеры. Десять подобных современных прокатов спортинвентаря с раздевалками и душевыми заработали и в других районах Москвы, — рассказал он.

До конца года планируется открыть еще шесть таких центров. На их базе организованы различные спортивные секции, где будут проходить соревнования.

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С открытием центра проката в Битцевском лесу завершился проект его реабилитации, написал мэр в своем Telegram-канале.

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