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Карта желаний — прекрасный инструмент, который позволяет определять и реализовать свои желания на год. Как правильно составить карту желаний и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.

Когда составлять карту желаний

Лучшее время для составления карты:

— новолуние и период растущей Луны;

— нужно успеть сделать до Нового года;

— но можно сделать и в начале января.

Что пригодится

— ватман;

— картинки и фотографии, где изображены ваши цели на 2023 год;

— хорошее настроение и искренние намерения реализовать желания.

Секторы карты желаний

Доска визуализации желаний условно делится на девять секторов. Они читаются по часовой стрелке:

— богатство, материальные желания (располагаются в самом верхнем секторе слева);

— самореализация, слава;

— любовь, отношения;

— дети, творчество;

— путешествия, поездки;

— карьера, достижения;

— знания, образование;

— семья, домашние животные;

— сектор «Я» — ваше здоровье, состояние — по центру карты.

Как разместить картинки по секторам

— Разделить ватман на девять равных частей.

— Прописать ассоциации к каждому из секторов.

— По центру ватмана добавить вашу фотографию, где вы улыбаетесь и очень нравитесь себе.

Когда желания начнут сбываться

Чтобы желания начали исполняться, карту желаний необходимо «активировать»:

— Повесить ее на удобное и видное для вас место, откуда сможете каждый день на нее смотреть.

— Сначала стоит выбрать один сектор и визуализировать то, что на нем изображено (после можно выбирать и другие).

— Желания начнут сбываться в тот момент, когда вы начали испытывать эмоции и ощущения, связанные с вашими мечтами. Помните, что карта помогает только создавать реалистичный образ вашего желания, а как быстро оно сбудется, зависит только от вас.