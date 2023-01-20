Проще, чем кажется: как правильно составить карту желаний
Сюжет:Проще, чем кажется
Карта желаний — прекрасный инструмент, который позволяет определять и реализовать свои желания на год. Как правильно составить карту желаний и когда это лучше делать, «Вечерней Москве» рассказала биоэнерготерапевт и ясновидящая Мирелла Гасанова.
Когда составлять карту желаний
Лучшее время для составления карты:
— новолуние и период растущей Луны;
— нужно успеть сделать до Нового года;
— но можно сделать и в начале января.
Что пригодится
— ватман;
— картинки и фотографии, где изображены ваши цели на 2023 год;
— хорошее настроение и искренние намерения реализовать желания.
Секторы карты желаний
Доска визуализации желаний условно делится на девять секторов. Они читаются по часовой стрелке:
— богатство, материальные желания (располагаются в самом верхнем секторе слева);
— самореализация, слава;
— любовь, отношения;
— дети, творчество;
— путешествия, поездки;
— карьера, достижения;
— знания, образование;
— семья, домашние животные;
— сектор «Я» — ваше здоровье, состояние — по центру карты.
Как разместить картинки по секторам
— Разделить ватман на девять равных частей.
— Прописать ассоциации к каждому из секторов.
— По центру ватмана добавить вашу фотографию, где вы улыбаетесь и очень нравитесь себе.
Когда желания начнут сбываться
Чтобы желания начали исполняться, карту желаний необходимо «активировать»:
— Повесить ее на удобное и видное для вас место, откуда сможете каждый день на нее смотреть.
— Сначала стоит выбрать один сектор и визуализировать то, что на нем изображено (после можно выбирать и другие).
— Желания начнут сбываться в тот момент, когда вы начали испытывать эмоции и ощущения, связанные с вашими мечтами. Помните, что карта помогает только создавать реалистичный образ вашего желания, а как быстро оно сбудется, зависит только от вас.