Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Российской Федерацией, а также призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике. Соответствующее заявление главы государства было опубликовано в пятницу, 20 января.

— Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна, — передает слова Зурабишвили ТАСС.

Она также заявила о необходимости введения дополнительных ограничений для граждан России, приезжающих в Грузию. По ее словам, в стране нужно сформировать «регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса», а также приобретения имущества или открытия русскоязычных школ.

15 января грузинский вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не намерен предоставлять военную поддержку украинской стороне, поскольку это повлечет за собой нежелательное вовлечение страны в конфликт.