Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Евгений Жуков
В мире
Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией
Фото: Pixabay

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Российской Федерацией, а также призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике. Соответствующее заявление главы государства было опубликовано в пятницу, 20 января.

— Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна, — передает слова Зурабишвили ТАСС.

Она также заявила о необходимости введения дополнительных ограничений для граждан России, приезжающих в Грузию. По ее словам, в стране нужно сформировать «регуляции в направлении права на работу, регистрации бизнеса», а также приобретения имущества или открытия русскоязычных школ.

15 января грузинский вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не намерен предоставлять военную поддержку украинской стороне, поскольку это повлечет за собой нежелательное вовлечение страны в конфликт.

Россия Грузия Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте