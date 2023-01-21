Народный календарь. Как не набрать долгов 24 января

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Русская православная церковь 24 января почитает память преподобного Феодосия Великого.

В этот день рекомендуется одалживать денег, стричь волосы и обрезать ногти. Кто на Федосия Весняка ногти или волосы подстрижет, тот три месяца в долгах жить будет, предостерегает народное поверье.

Другая примета гласит, что если в этот день птица в окно стукнула — получите хорошую весть.

Кроме того, запрещается поворачиваться к солнечному диску спиной, плевать в его сторону или показывать на него пальцем. Считается, что тем самым вы можете обидеть солнце и тогда оно дольше не покажется на небосводе.

Приметы погоды

Оттепель в этот день предвещает раннюю и затяжную весну.

Снег с утра — к трескучим морозам, которые нескоро пройдут.

Овцы дерутся между собой — к ветру.

Именины отмечают: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.