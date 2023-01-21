Суд лишил «Ювентус» 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций

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Прокуратура итальянской федерации футбола (FIGC) лишила туринский «Ювентус» 15 очков в нынешнем сезоне Серии А из-за финансовых махинаций, сообщается в пятницу, 20 января, на официальном сайте FIGC.

В Федеральном апелляционном суде прошли слушания о возобновлении судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях. Прокурор затребовал лишения туринцев 9 очков, а также отстранения от футбольной деятельности ряда клубных функционеров.

— Федеральный апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры. Против «Ювентуса» предусмотрены санкции в виде 15 штрафных очков в текущем футбольном сезоне, — говорится в заявлении FIGC, которое приводит РИА Новости.

Таким образом «бьянконери» опустятся с третьего на 11-е место в турнирной таблице футбольного первенства Италии. Апелляционный суд также постановил ввести ограничения на футбольную деятельность для 11 должностных лиц «Ювентуса». Среди них — занимавший пост спортивного директора Фабио Паратичи, бывший президент клуба Андреа Аньелли, экс-исполнительный директор Маурицио Арривабене, а также бывший вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед.

14 января дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Ассоциации футбола Аргентины (АФА) по факту поведения футболистов после победы на чемпионате мира — 2022 в Катаре.