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МВД объявило в розыск экс-главу Центра Хруничева Калиновского

Араз Салехов
Происшествия
МВД объявило в розыск экс-главу Центра Хруничева Калиновского
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Полиция разыскивает бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александра Калиновского за нарушение закона. Об этом следует из ведомственной базы розыска.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Как уточняется, Калиновский с 2014 по 2017 год занимал должность гендиректора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.

До этого полиция объявила в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов). Уточняется, что журналист разыскивается по статье Уголовного кодекса.

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