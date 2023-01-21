МВД объявило в розыск экс-главу Центра Хруничева Калиновского

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Полиция разыскивает бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Александра Калиновского за нарушение закона. Об этом следует из ведомственной базы розыска.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Как уточняется, Калиновский с 2014 по 2017 год занимал должность гендиректора Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.

До этого полиция объявила в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов). Уточняется, что журналист разыскивается по статье Уголовного кодекса.