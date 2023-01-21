Астропсихолог рассказала, в какие дни нужно заполнять чеки изобилия

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Загадывать желание с помощью чека изобилия нужно в первые три дня после новолуния. Об этом рассказала астропсихолог Елена Исаева.

— Первые три дня после новолуния идеально подходят для любых ритуалов, связанных с постановкой целей и загадыванием желаний. В том числе это касается чеков изобилия, — пояснила она.

Эксперт напомнила, что ближайшее новолуние будет 21 января, поэтому заполнять их стоит именно с 22 по 24 января. По ее словам, в чеке надо написать, что вы желаете получить больше всего. Причем формулировать свое желание нужно в настоящем времени, цитирует Исаеву «Москва 24».

Астропсихолог, нумеролог Наталия Кузнецова рассказала, что в зависимости от фазы Луны человеку необходимо соответствующе планировать оздоровительные процедуры и рацион, что позволит избежать проблем со здоровьем. Так, в фазу растущей Луны астропсихолог рекомендует заняться оздоровительными процедурами. Следом пойдет период второй четверти лунного цикла, когда человеку следует заняться чисткой организма и сходить в баню.